L'amministrazione provinciale di Terni comunica che alla scadenza fissata per oggi 10 marzo alle 12.00 all'Ufficio elettorale sono state depositate tre candidature per la presidenza della Provincia.

I tre candidati in vista delle elezioni del 30 marzo sono in ordine alfabetico Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni, Roberta Tardani, sindaco di Orvieto. Le tre candidature sono ora al vaglio dell'Ufficio elettorale.



