Provincia di Terni, Tardani candidata alla presidenza

La coalizione dei partiti di centrodestra allargata ai movimenti civici ha indicato all'unanimità Roberta Tardani come candidata alla presidenza della Provincia di Terni alle prossime elezioni provinciali che si terranno domenica 30 marzo 2025.

Questa mattina, lunedì 10, sono state regolarmente consegnate le firme a supporto della candidatura - spiega una nota delle forze politiche della coalizione di centrodestra - "che sono state raccolte in questi giorni con una significativa mobilitazione dell'intera coalizione a testimonianza della condivisione dell'importanza di questo fondamentale passaggio della vita politica-amministrativa per la Provincia di Terni".

"Sindaco di Orvieto recentemente riconfermata alla guida della città, per la competenza e l'esperienza amministrativa maturata Roberta Tardani - prosegue la nota - rappresenta il profilo ideale per una coalizione che vuole valorizzare e mettere al centro i territori, che vuole dialogare e lavorare in sinergia con tutti i Comuni, dalle aree urbane ai piccoli borghi, che può garantire che ogni singola comunità abbia voce e possa costruire insieme una Provincia sempre più forte, più connessa e più competitiva.

Siamo convinti inoltre che questa scelta possa rilanciare e sviluppare l'importante lavoro di risanamento, di investimenti e di impegno sociale che ha portato avanti in questi ultimi anni l'amministrazione provinciale guidata da Laura Pernazza. In questo modo vogliamo rafforzare il ruolo della Provincia come punto di riferimento per i Comuni e di ponte strategico con la Regione e il Governo per portare le istanze del territorio ai livelli più alti e mettere in campo politiche di area vasta efficaci orientate allo sviluppo infrastrutturale, al miglioramento dei servizi e al sostegno concreto alle amministrazioni locali".



