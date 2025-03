Provincia di Perugia, il centrodestra punta su Sabbatini

La coalizione di centrodestra e liste civiche, composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica e Civitas, ha presentato la candidatura di Elisa Sabbatini, sindaco di Castel Ritaldi, in vista della votazione per il rinnovo del presidente della Provincia di Perugia del 30 marzo. La scelta è ricaduta unanimemente su Elisa Sabbatini, "in quanto - spiegano - figura in grado di rappresentare le varie anime della coalizione e assicurare un profilo giovane e preparato per la guida dell'ente di piazza Italia".

"Sabbatini - sottolinea una nota della coalizione - ha saputo conquistare il suo Comune la prima volta nel 2019, per poi confermarsi pienamente anche al secondo mandato nella tornata amministrativa dello scorso anno, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto in favore della propria comunità; è anche presidente dell'Unione dei Comuni 'Terre dell'Olio e del Sagrantino'. Tutta la coalizione le è grata per aver accettato la proposta di candidatura e questa sfida, che si svolge ancora una volta secondo i dettami di un sistema elettorale figlio di una riforma delle Province targata Pd, bocciata dagli italiani nel 2016, che ha stravolto ruolo, funzioni e capacità di rappresentanza di questi enti".

"Il nostro obiettivo - prosegue la nota - di cui Sabbatini è il miglior alfiere, è quello di rappresentare un'alternativa al modo di governare del centrosinistra che, malgrado i proclami e le dichiarazioni di facciata, è ben lontano dal realizzare quella 'casa dei Comuni' tante volte evocata e ha visto in questi anni rarissimi momenti di incontro e condivisione, come peraltro testimoniato dai pareri quasi sempre contrari ai bilanci dell'ente, rilasciati annualmente dall'assemblea dei sindaci. Ogni amministratore, che è ben conscio delle responsabilità verso gli enti che amministra e la propria comunità, non può rimanere indifferente di fronte a questo stato di cose e ora avrà una nuova chance per dare un nuovo corso alla gestione dell'ente di piazza Italia".

La nota è firmata da Alessandro Moio, segretario provinciale Fratelli d'Italia, senatrice Fiammetta Modena, segretario provinciale Forza Italia, Fabrizio Gareggia, segretario provinciale Lega, Michele Toniaccini, Commissario regionale Noi Moderati, Lorenzo Schiarea, segretario provinciale Umbria Civica, Roberta Tardani, coordinatore regionale Civitas.





