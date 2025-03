Protesta degli studenti del liceo Alessi di Perugia

Gli studenti del liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, affiancati da numerosi rappresentanti delle istituzioni, stamani si sono radunati fuori dalla sede di via d'Andreotto in forma di protesta. Al centro della mobilitazione, portata avanti con cori, cartelli e striscioni "varie vicissitudini con la nuova dirigente".

La protesta è iniziata qualche giorno fa, quando i rappresentanti di istituto, in una nota, hanno annunciato che l'Accademia Britannica "ha dovuto, suo malgrado, annullare" la sessione di esami di marzo per le certificazioni Cambridge. La causa sarebbe stata "la mancata sottoscrizione, una semplice firma, della stipula per l'acquisto delle Certificazioni". A saltare, hanno riferito i rappresentanti, la sessione di Certificazioni linguistiche Cambridge B1, B2 e C1.

La dirigente dell'Alessi, Laura Carmen Paladino, in una comunicazione pubblicata nel sito della scuola, in merito agli esami ha scritto di aver "contattato l'Accademia Britannica di Perugia facendo valere la posizione e le esigenze del nostro Istituto per tutelare i nostri studenti. Sono ora in attesa di ricevere con urgenza la proposta di un nuovo calendario". Ha anche aggiunto di aver "potuto operare solo sulle attività che mi sono state presentate dallo staff che coadiuva la Dirigenza".

Lo staff di vicepresidenza, è emerso durante la mattinata, è intervenuto a sua volta con una lettera inviata alla dirigente, difendendo il proprio operato "per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica". Vari professori, inoltre, sono usciti dal portone della scuola e si sono affacciati alle finestre, mostrando vicinanza agli studenti durante il presidio.

Fuori dal liceo sono stati numerosi anche i rappresentanti delle istituzioni e degli schieramenti politici di centrodestra e centrosinistra. Tra questi la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che ha avuto un incontro con la dirigente Paladino.

"Per me da psicologa vedere una generazione che finalmente esce dai social network e torna a rivendicare alcuni diritti è un segnale bellissimo, lo stanno facendo in maniera pacifica, con dei contenuti molto importanti perché ci sono delle questioni specifiche che riguardano questo liceo e vanno risolte".

Ferdinandi ha aggiunto che "la dirigente ha dimostrato una grande apertura, incontrerà i rappresentanti degli studenti, si confronteranno, cercheranno di capire".

Anche l'assessore regionale all'Istruzione, Fabio Barcaioli, è stato all'Alessi. "Dispiace molto quello che è successo, sono cose che dentro la scuola non dovrebbero capitare. Sono in contatto con l'Ufficio scolastico regionale, dobbiamo trovare una soluzione. Ci sono criticità sia qua che in altre scuole dell'Umbria, dobbiamo trovare un quadro che riporti al centro lo studente".

I rappresentanti degli studenti, nell'arco della mattinata, hanno ribadito la volontà di "avere un incontro con la dirigente, perché non abbiamo avuto mai un confronto. L'abbiamo cercata, e anche parecchio".



