Proietti, la Camera di commercio celebra 'l'Umbria del fare'

"Oggi celebriamo l'Umbria del fare, e del fare bene, del fare con quel tocco unico che la storia e la spiritualità hanno impresso nel nostro Dna. Del fare con resilienza, perché in questi anni non sono mancati momenti di crisi e difficoltà nelle quali avete dimostrato di non soccombere, di non abbandonarvi alla paura": lo ha detto la presidente della Regione, Stefania Proietti, in occasione della "Premiazione del lavoro e dell'impresa" da parte della Camera di commercio dell'Umbria.

"E oggi siete qui - ha aggiunto, secondo quanto riferisce l'ente camerale - rappresentanti di un'Umbria che ha voglia di tornare a crescere, di esprimere a piano le proprie potenzialità".

La presidente della Regione ha anche affermato: "L'Umbria ha ritardi storici in settori strategici come quello delle infrastrutture. Ma voi ce l'avete fatta ugualmente, superando anche questo tipo nodi ai quali credo sia ora di mettere mano in maniera concreta. Dobbiamo porci traguardi ambiziosi perché ce la possiamo fare. Il vostro è un esempio luminoso di sacrificio e forza che hanno portato avanti la nostra comunità e l'hanno fatta resistere nei momenti difficili".

Nel suo intervento, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha invece affermato che "si descrive spesso l'Umbria come una regione vecchia e lenta. Ma voi siete la dimostrazione che non è così, che siamo una regione creativa e attiva, che sa abbinare la tradizione con l'innovazione. I nostri lavoratori sono tra i più qualificati ed è questo 'saper fare' che ci rende noti in tutta Italia e in tutto il mondo. I nostri imprenditori sono resilienti e affrontano con intelligenza le sfide dell'innovazione. Ed è per questo che dobbiamo operare perché i nostri giovani non debbano più recarsi fuori Umbria per trovare la propria realizzazione ma la possano trovare qui, in una terra che ha davvero molte opportunità che debbono essere concretizzate, all'insegna di una qualità in cui si fondo tradizione e innovazione. È una grande sfida che sento molto e che va vinta".



