Progetto 'In Itinere" promuove Acquasparta e Avigliano Umbro

E' stato presentato nella sede della Proviuncia di Terni il nuovo progetto turistico "In Itinere/territori in movimento", ideato dalla cooperativa di comunità Surgente in collaborazione con i Comuni di Acquasparta e Avigliano Umbrio e con altri partner privati operanti nei settori dell'escursionismo, dell'accoglienza e della comunicazione turistica.

Erano presenti - riferisce la Provincia - il vicesindaco di Avigliano Umbro Daniele Marcelli, l'assessore alla cultura del Comune di Acquasparta Guido Morichetti, il presidente di Surgente Massimo Manini ed alcuni operatori privati coinvolti nel progetto.

"L'obiettivo - è stato detto - è di promuovere e valorizzare i territori di Acquasparta e Avigliano Umbro per metterli in connessione e relazione con quelli limitrofi, allo scopo di ampliare l'offerta culturale, storica e naturalistica di un'area più vasta. Favorire la fruizione del territorio e delle sue attività con guide e figure professioniste e creare opportunità di lavoro per strutture ricettive, bar, ristorazione, agricoltura e commercio, all'insegna di un "turismo lento e responsabile".

"Rafforziamo i rapporti con Acquasparta - ha affermato il vicesindaco Marcelli - grazie ad un progetto che mette a sistema le bellezze naturali e paesaggistiche, quelle culturali e quelle turistiche, come ad esempio Palazzo Cesi e la Foresta fossile, per organizzare percorsi turistiche che coinvolgono i privati e le strutture economiche dei due territori". "In Itinere inaugura un concetto nuovo di turismo dove le istituzioni svolgono il ruolo di supporto ai privati e alle loro iniziative in questo settore", ha sottolineato Morichetti. "L'obiettivo - ha aggiunto - è sviluppare un turismo che guarda alla qualità puntando sulle bellezze naturalistiche, su quelle paesaggistiche e su quelle culturali".

In Itinere è un progetto che nasce in seguito all'esperienza quinquennale maturata da Surgente con la gestione della Foresta Fossile di Dunarobba, sulla base di un'innovativa idea di "Economia di relazione" e che ha permesso di realizzare: una struttura orizzontale di accoglienza diffusa, un emporio per la vendita di prodotti locali, il Moff'art (Museo open foresta fossile) o musealizzazione del territorio di Avigliano Umbro, il Sentiero dei Sensi Ridesti, un anello di 50 chilometri che collega i 5 borghi dello stesso comune un Non Festival di scienze, arti&arti applicate, la Foresta fossile card convenzionata con musei ed esercizi commerciali e ristorazione.

Con la messa a sistema delle offerte e delle possibilità presenti sul proprio territorio, realizzate attraverso l'organizzazione di visite guidate al sito, musei, trekking ed escursioni, Surgente ha permesso a visitatori e turisti di vivere un'esperienza di Comunità unica nel suo genere. Questo modello economico territoriale, messo a punto in tutte le sue parti (ogni visitatore viene omaggiato di una card convenzionata con diversi musei dell'Umbria e molteplici attività di ristorazione scontate dal 10 al 40%), era stato presentato nella serata di mercoledì 22 gennaio agli Stati generali della cultura e turismo del Comune di Acquasparta per dare un contributo alla valorizzazione e rilancio del territorio connettendolo a quello di Avigliano Umbro (sede della Cooperativa di Comunità Surgente).

L'estensione di questo modello ha preso il nome di In Itinere, la cui emissione di una nuova card (che sostituirà la precedente Foresta fossile card) comprende le convenzioni ai servizi già in essere di Surgente aggiungendone però dei nuovi; quelli presenti sul territorio acquaspartano, restituendo e allargando la natura di un progetto la cui continua evoluzione è data dai territori aderenti con cui si potranno creare nuove connessioni, basate sulla costruzione di pacchetti weekend, settimanali, giornate singole od eventi e coinvolgimento di attori ed esercenti del posto.



