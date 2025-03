Sono stati inaugurati, lunedì pomeriggio presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, il nuovo reparto di endoscopia digestiva al piano -1 del corpo centrale dell'edificio e la nuova rete regionale di gastroenterologia ed endoscopia.

Il nuovo reparto è stato ristrutturato nell'ambito di un progetto finanziato con fondi ex articolo 20 per oltre 2,4 milioni di euro, di cui quasi 1,2 milioni per la sola endoscopia, e si estende per 585 metri quadrati. Conta tre sale operatorie, una sala risveglio, studi medici dedicati, un'area per la sterilizzazione delle apparecchiature e due sale di attesa.

All'inaugurazione, fra gli altri, sono intervenuti la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il direttore regionale salute e welfare Daniela Donetti e il direttore generale del 'Santa Maria' Andrea Casciari.

"L'inaugurazione dell'endoscopia digestiva - ha detto il direttore Casciari - è una riqualificazione ma anche parte di un processo di riorganizzazione più profondo rappresentato dalla nuova rete regionale. I servizi vengono potenziati in un'area medica che forse è la più critica, in Umbria, dal punto di vista delle liste di attesa".

"L'azione messa in campo - ha detto Stefania Proietti - con la riorganizzazione di un sistema che comprende alcune delle prestazioni più critiche e con le attese più lunghe, servirà ad abbattere ancora di più le liste e ad offrire servizi migliori agli utenti".



