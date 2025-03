"Nefrologie aperte" a Foligno e Orvieto

Il prossimo 13 marzo, in occasione della Giornata mondiale del rene, gli ospedali di Foligno e di Orvieto della Usl Umbria 2 promuovono un'iniziativa dedicata alla salute renale: "Nefrologia aperta". L'evento, organizzato dall'unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi diretta dalla dottoressa Paola Vittoria Santirosi, vedrà medici e infermieri impegnati per tutta la giornata nell'offrire screening nefrologici gratuiti a tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute.

"La Giornata mondiale del rene, promossa a livello internazionale dalla Società internazionale di nefrologia e dalla Federazione internazionale del rene e la delle Fondazione italiana renali - spiega la direttrice della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Usl Umbria 2, Paola Vittoria Santirosi - ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce delle malattie renali. In Italia, queste patologie colpiscono circa il 10% della popolazione adulta e rappresentano l'ottava causa di morte. Dati allarmanti che sottolineano l'urgenza di iniziative come questa".

Durante l'intera giornata, le unità di Nefrologia di Foligno e di Orvieto - spiega la Usl - apriranno le porte senza necessità di prenotazione. Gli utenti potranno sottoporsi a test gratuiti, tra cui la misurazione della pressione arteriosa e l'analisi delle urine per rilevare eventuali anomalie. Questi esami rappresentano strumenti fondamentali per individuare precocemente problemi renali e prevenire complicanze gravi.

La direzione dell'Azienda Usl Umbria 2, le direzioni dei due presidi ospedalieri e il personale medico e infermieristico della Nefrologia di Foligno e di Orvieto invitano la cittadinanza a partecipare. "La prevenzione è il primo passo per proteggere la salute dei nostri reni" - afferma la dottoressa Paola Vittoria Santirosi. "Siamo qui, con questa importante iniziativa - aggiungono il direttore generale dell'azienda sanitaria, dottor Piero Carsili, la direttrice dell'ospedale di Foligno, dottoressa Orietta Rossi e la direttrice dell'ospedale di Orvieto, dottoressa Ilaria Bernardini - per accogliere chiunque voglia prendersi cura di sé e ricevere informazioni utili sulla salute renale. Invitiamo quindi i cittadini a partecipare per non perdere questa opportunità importante di fare un gesto concreto per il benessere attraverso la promozione della diagnosi precoce e la protezione della salute dei rene".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA