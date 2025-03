Il ministro Musumeci martedì in Umbria

Domani 11 marzo il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sarà in Umbria per due appuntamenti istituzionali: Alle ore 16.00 il ministro sarà a Foligno insieme al commissario straordinario Castelli, alla sede della Protezione civile dove incontrerà il personale e i volontari.

Ad accogliere il ministro e il commissario saranno la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Alle ore 17.00 ad Assisi è prevista la firma dell'intesa tra Comune, Governo e Soprintendenza archeologica per la messa in sicurezza e il restauro delle mura urbiche della città.



