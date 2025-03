Congresso comunale di FI a Gubbio, Manzo eletto segretario

Si è svolto il Congresso comunale di Forza Italia Gubbio con un'ampia partecipazione di pubblico. Il congresso ha eletto per acclamazione Antonio Manzo e la segreteria comunale di Gubbio composta da Elena Grande, vicesegretaria, Francesca Albini, Riccardo Ciliegi, Carlotta Colaiacovo, Roberto Ferranti, Remo Fioroni, Carlo Generotti, Chiara Generotti, Maria Teresa Lepri, Giacomo Manuali, Oscar Mariani, Cinzia Morelli, Valter Nuto, Luigina Procacci, Monica Salciarini, Ivo Spigaralli.

Il segretario regionale, Andrea Romizi - riferisce una nota di FI - ha colto l'occasione per ringraziare "con convinzione" il sindaco Vittorio Fiorucci per la sua presenza e per l'impegno con cui sta svolgendo il suo ruolo di primo cittadino. Inoltre ha condiviso in anteprima la notizia del ritorno della scuola di formazione politica di Forza Italia a Gubbio.

Presente al congresso nel ruolo di segretario verbalizzante, la senatrice Fiammetta Modena.

Antonio Manzo ha presentato la mozione evidenziando l'unità e la forte coesione con cui Forza Italia a Gubbio è giunta al congresso, risultato di un impegno politico continuo. Ha inoltre sottolineato la crescita che il partito sta registrando sia per il numero di tesserati che per l'incremento di elettori nell'ultima tornata elettorale e ha ricordato l'importanza del suo ruolo all'interno della maggioranza eugubina, grazie alla presenza di tre consiglieri e di un assessore comunale, Carlotta Colaiacovo, "che in soli sei mesi ha raggiunto obiettivi ambiziosi".

Il candidato segretario ha poi spiegato che la selezione dei membri della segreteria è avvenuta con particolare attenzione, valorizzando le diverse competenze e personalità eugubine. Ha espresso riconoscenza per il sostegno ricevuto e ha precisato che l'obiettivo era creare un equilibrio perfetto tra uomini e donne così da garantire un lavoro efficace per il partito sul territorio.



