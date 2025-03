Vescovo Perugia, attesa per indossare l'abito più bello

"Anche noi siamo in attesa del giorno in cui poter indossare il nostro vestito più bello, tornare ad abitare il paese, stare insieme al suono delle nostre campane e delle voci dei nostri bambini, poterci riprendere gli spazi delle relazioni e del lavoro che il sisma di due anni fa ci ha sottratti": è uno dei passaggi dell'omelia che l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve monsignor Ivan Maffeis ha pronunciato nella messa celebrata a Pierantonio di Umbertide a due anni dal terremoto. "Rispetto al racconto dal quale sono partito - ha detto il presule -, noi partiamo avvantaggiati. Non solo perché non siamo in guerra, ma perché qui non c'è nessuno che miri ad umiliare l'altro. Che lo costringa all'angolo. Che si diverta a metterlo in imbarazzo. Anzi! Qui ci sono Istituzioni, dal Comitato Rinascita 9 marzo alle Amministrazioni comunali, che non si caratterizzano per il colore politico; Istituzioni che, in maniera propositiva, hanno accompagnato l'iter delle leggi finanziarie e i relativi emendamenti, fino ai recenti stanziamenti; Istituzioni che lavorano insieme perché il giorno della festa si avvicini. Un pensiero particolare, e non solo per la cortesia dovuta all'ospite, lo esprimiamo al Commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, per la sua presenza e, ancor più, per il suo fattivo impegno. È con questo spirito che intendiamo vivere questo anniversario - ha sottolineato l'arcivescovo - e aiutarci a guardare avanti, grati per i passi compiuti, anche grazie agli investimenti di qualche imprenditore".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA