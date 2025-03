Verini, nel carcere di Terni sfondato il muro dei 600 detenuti

Al carcere di Terni "è stato sfondato il muro dei seicento detenuti, a fronte di una capienza di 422". A denunciarlo il senatore del Pd Walter Verini, segretario della Commissione Giustizia e capogruppo in Antimafia. "Complimenti al Ministro Nordio per un nuovo record raggiunto nella sua disastrosa politica carceraria" afferma.

"Dopo tanti appelli, visite, interrogazioni, interventi, non troviamo più le parole per denunciare ancora questa drammatica situazione. Per questo diciamo a Nordio: basta" dice Verini in una nota. "Basta - aggiunge - con questo voltarsi dall'altra parte. A Terni la situazione scoppia, per un numero di detenuti esageratamente superiore alla capienza, in presenza di diversi circuiti penitenziari interni, dal 41 bis all'alta sicurezza ai comuni. Mancano agenti di polizia, che lavorano in condizioni difficilissime, mancano personale medico e sanitario e altre figure professionali. A Spoleto, Perugia e in parte anche a Orvieto la situazione presenta altre gravi difficoltà. Le carceri umbre sono uno specchio del dramma quotidiano delle carceri italiane. Quella di Terni è una delle situazioni più gravi. E su tutto dominano indifferenza e incapacità di questo Governo di questo Ministero, troppo impegnati a fare la guerra all'indipendenza della Magistratura e incapaci di dare risposte al sistema penitenziario".



