Prisco, dopo il sisma ricostruire e mantenere vive le comunità

Per il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco, "il sisma nel 2023 ci ha portato a sviluppare un vero e proprio modello di risposta a questi momenti di crisi. Obiettivo fare bene e fare presto nel ricostruire gli immobili, mantenendo al contempo vive le comunità". L'esponente del Governo è intervenuto a Pierantonio all'incontro "Protagonisti della ricostruzione per la rigenerazione del territorio" nel secondo anniversario del sisma.

"Nei territori - ha detto Prisco - abbiamo avuto una velocità di reazione superiore di gran lunga a quella di altri tragici eventi simili. Grazie a tutto il Governo Meloni e alle forze politiche che hanno supportato questa iniziativa che ha trovato corpo nell'emendamento dell'onorevole Giorgianni, ultimo tassello di tante iniziative che si sono susseguite in questi anni e che ci hanno portato a utilizzare un modello, quello della struttura del Commissario straordinario, guidata da Guido Castelli, che finalmente sta funzionando benissimo per la ricostruzione del terremoto del 2016 e rappresenta un'esperienza utile anche per questo evento più recente. L'obiettivo condiviso è quello di riportare i cittadini nelle scuole, nelle case e nelle aziende il prima possibile: questo deve essere l'impegno delle istituzioni. Un grazie speciale da parte mia ai vigili del fuoco del comando di Perugia e del resto d'Italia, oltre a tutti gli altri soccorritori, per la prontezza dimostrata nel verificare l'agibilità degli edifici e nel mettere in sicurezza le persone e le loro abitazioni".



