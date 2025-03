Ordine avvocati Perugia, focalizzarsi su donne in carcere

"Oggi è la festa della donna e ci sono tanti modi per celebrare questo giorno speciale. Noi abbiamo pensato, insieme alla Fondazione del consiglio nazionale forense, di focalizzare l'attenzione sulla situazione delle detenute nelle carceri": lo ha detto il presidente dell'ordine degli avvocati di Perugia Carlo Orlando, partecipando all'incontro a Perugia dedicato a 'Il Carcere al Femminile' organizzato dal Consiglio nazionale forense e dalla sua Fondazione dell'avvocatura italiana con il quotidiano 'Il Dubbio'.

"E' vero che i numeri sono bassi e non sono quelli di cui parliamo quando si discute del sovraffollamento carcerario - ha detto Orlando -, però è anche vero che ci sono delle esigenze specifiche quando il detenuto è una donna. Ci sono per esempio casi in cui le detenute si trovano negli istituti carcerari insieme ai figli, perché è giusto, quando è possibile, consentire che ci sia una possibilità di sviluppare anche il proprio percorso di madre. Il fatto che abbiano sbagliato e che stiano facendo un percorso, dicono di rieducazione, non significa che bisogna privarle anche di altri diritti".

Per Orlando per parlare di carcere come rieducativo "manca tanto". "Mancano i servizi - ha aggiunto -, manca soprattutto il dopo, perché spesso e volentieri quando si esce dalle carceri c'è il vero problema perché la società attorno non ti accetta gran che e quindi è frequente che chi è stato detenuto poi nelle case di reclusione ci ritorni".



