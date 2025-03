Occupazione femminile Umbria rimane inferiore alla maschile

In Umbria l'occupazione femminile rimane inferiore a quella maschile, con forti squilibri nella distribuzione settoriale e una maggiore incidenza di contratti precari. A metterlo nero su bianco è il report della Camera di commercio diffuso in occasione dell'8 marzo.

I dati evidenziano inoltre un divario nelle possibilità di accesso al mercato del lavoro, con solo il 19% delle assunzioni esplicitamente destinate alle donne, contro il 34% riservato agli uomini.

Per quanto riguarda le imprese femminili umbre, che rappresentano un quarto delle imprese totali, il 28% ha intrapreso iniziative orientate alla sostenibilità ambientale, con una particolare concentrazione nella provincia di Terni. Ma il loro numero è in calo.

I dati sulle assunzioni delle donne da parte delle imprese sono del Rapporto per il 2024, curato dal Sistema Informativo Excelsior e dal Ministero del Lavoro.

Secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio nel 2024, in Umbria sono previste 64.540 assunzioni, ma il divario di genere nelle opportunità lavorative "è ancora evidente": assunzioni femminili dichiarate 19%; maschili 34%; posizioni aperte a entrambi i generi 47%. "Questi dati - viene spiegato - mostrano come il mercato del lavoro umbro offra minori opportunità alle donne, con una predominanza di impieghi destinati agli uomini".

L'occupazione femminile si concentra principalmente in settori legati ai servizi, al commercio e al turismo. I comparti con la maggiore presenza di donne sono servizi finanziari e assicurativi (49% di assunzioni); industrie tessili, abbigliamento e calzature (47%); servizi culturali, sportivi e alla persona (43%). Tuttavia, le donne sono ancora molto meno rappresentate in industria, costruzioni e settori tecnici, dove la percentuale di assunzioni scende sotto il 10%.



