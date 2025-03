Mencaroni, ombre su donne e lavoro ma fatti passi avanti

Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, "ci sono ancora molte ombre, e a diversi livelli, sia nell'accesso al lavoro, sia nel tasso di precarietà, sia nei percorsi di retribuzione al lavoro delle donne rispetto agli uomini". Lo afferma commentando l'analisi diffusa dall'ente in occasione dell'8 marzo.

"Passi avanti sono stati fatti - ha sostenuto Mencaroni - nel ridurre, con l'obiettivo finale di cancellarlo, il gender gap nel mondo del lavoro a cominciare dall'aumento del tasso di occupazione femminile, ossia quante donne lavorano sul totale delle donne in età da lavoro, che tuttavia resta ancora più basso di quello degli uomini. E qui mi piace sottolineare che l'Umbria brilla, perché il tasso di occupazione femminile nella nostra regione è oggi del 63,8% (ossia lavorano 63,8 donne su 100 in età da lavoro), contro il 53,6% della media nazionale e il 60,8% del centro. E mi piace sottolineare, sul fronte delle imprese, che non solo un quarto delle aziende umbre sono femminile, la quarta percentuale più alta d'Italia, ma che il 28% delle imprese femminili umbre ha intrapreso iniziative orientate alla sostenibilità ambientale, con una particolare concentrazione nella provincia di Terni, dove tale percentuale raggiunge il 35%. Questo per dire, nel giorno della Giornata internazionale della donna 2025, che occorre certamente guardare alle ombre e rinnovare l'impegno a dissolverle per un'effettiva pari opportunità tra donne e uomini, ma che occorre anche guardare a qualche traguardo che è stato intanto raggiunto. La Camera è attentissima a questi fenomeni e al suo interno può contare sul Comitato per l'imprenditoria femminile, il cui ottimo lavoro di animazione e formazione è prezioso per monitorare la situazione e accompagnare l'imprenditoria femminile umbra nel suo percorso di crescita e crescente qualificazione".



