Cantone, sicuramente d'accordo con introduzione femminicidio

"Aspettiamo di conoscere il testo definitivo del disegno di legge ma sono sicuramente d'accordo con l'introduzione del reato di femminicidio": il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone ha commentato così la nuova norma alla quale ha dato il via libera il Consiglio dei ministri. Lo ha fatto parlando con l'ANSA.

Il magistrato ha invece espresso "qualche perplessità" sulla norma che prevede l'obbligo per i pubblici ministeri di ascoltare direttamente le donne vittime di violenza senza delegare all'autorità giudiziaria. Possibilità attualmente prevista dalle norme del cosiddetto codice rosso. "Se l'obbligo per i pm fosse confermato - ha sostenuto Cantone - si andrebbe incontro al rischio di paralizzare le Procure".



