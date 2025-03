Sindaca Perugia, il 15 porterò a Roma i valori del pacifismo

"Quella del 15 marzo a Roma non è, e non sarà, la piazza del riarmo. Come Sindaca di Perugia porterò i valori del pacifismo, di Aldo Capitini, della democrazia": lo scrive nel suo profilo Facebook la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, in merito alla sua partecipazione alla manifestazione "Una piazza per l'Europa. Tante città, un'unica voce" in programma in piazza del Popolo.

"Dobbiamo pensare a una nuova Europa possibile - prosegue la sindaca - basata sui valori fondativi di uguaglianza, solidarietà e libertà. Un'Europa delle persone e per le persone, ridando valore a quel sogno nato all'interno delle prigioni dei nazionalismi e scritto nel Manifesto di Ventotene. Alexander Langer, già nel 1995, pensava alla creazione di Corpi Civili di Pace: cooperazione, coesione, diplomazia per tornare alle radici dell'unità europea generata dalle ceneri di due guerre devastanti figlie degli egoismi nazionali. È una grande occasione. Cogliamola, facciamo sentire la nostra voce".



