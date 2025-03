Procura generale Perugia, in uffici del distretto il 77,6% è donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, sottolinea che negli uffici della Procura generale e delle quattro Procure del distretto le donne "rappresentano una percentuale significativa, contribuendo con competenza, passione e professionalità al lavoro quotidiano degli uffici stessi, rivestendo molti ruoli sia di magistratura che nel settore amministrativo".

In tutto il distretto, infatti, sul totale dei dipendenti, il 77,6% degli amministrativi è rappresentato da donne, con la percentuale più alta di impiegate nella Procura di Spoleto, con oltre l'83%. Seguono la Procura di Perugia con l'80%, la Procura di Terni con il 78%, la Procura generale con il 68% e la Procura per i minorenni con il 55,5%.

La percentuale si inverte invece nei ruoli requirenti, con 12 magistrate impegnate nelle quattro Procure della regione e nella Procura generale. In questo ambito la percentuale è del 37,5%.

"In generale - sottolinea il procuratore Sottani in una nota - la presenza delle donne negli uffici requirenti e il loro contributo sono fondamentali, non solo per lo svolgimento delle principali attività portate avanti ogni giorno, ma anche per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e dinamico".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA