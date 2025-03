Lega, gazebo l'8 e il 9 per pace in Ucraina e pace fiscale

"Grande mobilitazione della Lega, annunciata da Matteo Salvini, sabato 8 e domenica 9 marzo nelle piazze italiane. Pace in Ucraina e pace fiscale, queste sono le priorità. Nella nostra Umbria 15 gazebo, a fronte degli oltre 1000 organizzati in tutta Italia. A sinistra parlano di armi e tasse patrimoniali, la Lega chiede Pace, serenità e lavoro". Lo afferma, in una sua nota, il deputato della Lega e segretario del Partito in Umbria Riccardo Augusto Marchetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA