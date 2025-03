Hello Fly presenta i nuovi voli Perugia-Pantelleria

HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i principali vettori europei, ha presentato i nuovi voli tra Perugia e Pantelleria, disponibili dal 7 giugno al 27 settembre. Il collegamento sarà operato ogni sabato con un aeromobile Dash 8-400 da 78 posti, con tariffe a partire da 72 euro a tratta, tasse incluse.

La nuova rotta è stata presentata durante un incontro a Perugia, alla presenza, tra gli altri, di Teodosio Longo, Ceo di Hello Fly, Fabrizio D'Ancona, sindaco di Pantelleria, Fabio Casano, di Welcome to Pantelleria - e Umberto Solimeno, direttore gnerale dell'aeroporto dell'Umbria.

"La collaborazione con l'aeroporto 'San Francesco d'Assisi' è ormai consolidata", ha dichiarato Teodosio Longo. "Dopo il successo della rotta per Lampedusa - ha aggiunto - siamo lieti di aggiungere anche Pantelleria, offrendo così ai viaggiatori umbri un accesso diretto a due gioielli del Mediterraneo".

Soddisfazione è stata espressa anche da Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria: "L'attivazione di nuove rotte è sempre un segnale positivo per il nostro scalo e per il territorio. Pantelleria è una destinazione di grande fascino e siamo certi che questo collegamento, così come quello per Lampedusa, sarà apprezzato dai passeggeri umbri e non solo".

Questi - riferisce lo scalo umbro - gli orari: Sabato, andata Perugia 12.10-Pantelleria 13.35, ritorno sempre sabato Pantelleria 14.05-Perugia 15.40.

Sabato, andata Perugia 16.10-Lampedusa 18.00 e ritorno sempre sabato, Lampedusa 09.45-Perugia 11.30.

I biglietti sono già acquistabili su www.hellofly.it o nelle agenzie di viaggio.



