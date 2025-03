FI, non smontiamo il programma di sviluppo urbano di S.Sisto

"Non smontiamo il programma di sviluppo urbano sostenibile di San Sisto" era il tema di una conferenza stampa che si è svolta nella sala della Vaccara di Perugia, organizzata dai gruppi di Forza Italia del Comune e della Regione Umbria. Erano presenti Andrea Romizi, consigliere regionale FI e segretario regionale FI Umbria, Augusto Peltristo, capogruppo FI nel Consiglio comunale di Perugia, ed Edoardo Gentili, consigliere comunale FI.

In apertura Augusto Peltristo ha ricordato - spiega una nota dei promotori - che la precedente amministrazione comunale, guidata da Andrea Romizi, ha portato avanti il tema della rigenerazione urbana con un metodo innovativo e coerente con le linee dettate dall'Ue per migliorare la vita dei cittadini.

"Stiamo assistendo allo smantellamento del progetto di Agenda Urbana su San Sisto quindi stiamo portando avanti azioni politiche per denunciarlo" ha osservato.

Gentili che ha sottolineato, fra l'altro, che "nell'assemblea pubblica che l'attuale amministrazione ha tenuto al Teatro Brecht due settimane fa, è emerso che mancano numerosi investimenti ed importanti asset che la Giunta Romizi aveva previsto nel piano di Agenda urbana con la delibera comunale 230 del 05/06/2024, i quali erano stati condivisi nel processo di partecipazione degli scorsi anni fatto nel quartiere. Nella nuova progettualità, rispetto alla precedente, sembrano mancare gli investimenti sul Teatro Foresi di circa 250.000 euro, quelli sull'area verde dello Zodiaco, i circa 800.000 euro per la palazzina destinata all'associazionismo sita in via Pergolesi e gli interventi sui campi sportivi di via Donizetti e via Bach di circa 500.000 euro. Relativamente al Teatro Foresi di San Sisto - ha aggiunto Gentili - le dichiarazioni dell'assessore Zuccherini che sostiene l'impossibilità di utilizzare le risorse di Agenda urbana per riqualificarlo ci risultano prive di fondamento, in quanto tali fondi, come verificato nella precedente amministrazione dagli uffici, sono destinabili anche alla rigenerazione di immobili di proprietà comunale".

Ha poi preso la parola Andrea Romizi, puntando l'attenzione sul metodo con cui l'attuale amministrazione comunale ha scelto di utilizzare le risorse per i piani di riqualificazione.

"Concentrare i fondi di un progetto tutti su un'apposita area - ha affermato Romizi - serve per portare avanti un'ambizione vera per cambiare realmente la vita dei cittadini di quel quartiere.

Differentemente, l'arretrata logica dei finanziamenti distribuiti a pioggia non solo contrasta con le strategie che l'Europa si pone, ma l'idea di aiutar tutti non fa che tradursi nell'incapacità di offrire ad ogni territorio vere opportunità e prospettive di crescita. L'attuale Giunta comunale avrebbe dovuto interrogarsi, al contrario, su come implementare con strumenti aggiuntivi la dotazione che noi avevamo già previsto di 15 milioni, esattamente come avevamo fatto per i quartieri di Fontivegge e Ponte San Giovanni. Operando come sta facendo l'attuale amministrazione si rischia di buttare all'aria un lavoro di studio, partecipazione e progettazione condiviso con professionisti, tecnici e associazioni iniziato per San Sisto nel 2022, con la redazione del Documento strategico territoriale, nell'ambito del quale era stato commissionato un apposito masterplan su quell'area del nostro territorio. Solo a seguito di quello studio strategico e di quello specifico masterplan, nella precedente consiliatura si era andati a deliberare l'utilizzo delle risorse di Agenda urbana su San Sisto (delibera comunale n.230 del 05/06/2024)".

"L'appello allora che rivolgiamo a Comune e Regione - ha aggiunto Romizi - è di ripristinare la dotazione originaria così da non depotenziare o peggio ancora pregiudicare il piano di sviluppo urbano sostenibile di San Sisto".



