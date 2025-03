Enrico Letta, 'è il momento dell'unità dell'Europa'

Un "forte appello" all'unità e alla integrazione europea, perché "altrimenti di fronte ai giganti Cina, India e Stati Uniti i singoli Paesi europei sono troppo piccoli", è quello che Enrico Letta ha rinnovato stamani nell'aula Magna dell'Università degli studi di Perugia.

A margine di un incontro con gli studenti per presentare il suo rapporto "Molto più di un mercato" sul rafforzamento del mercato interno dell'Ue, che l'ex-presidente del Consiglio dei ministri italiano ha elaborato su richiesta del Consiglio Ue e della Commissione europea, Letta ha poi spiegato che l'integrazione "è fondamentale e deve valere in tutti i settori dalle telecomunicazioni ai servizi finanziari fino all'energia".

"Se non lo facciamo non siamo competitivi, perdiamo posti di lavoro e capacità di crescita", ha affermato ancora Letta per poi sottolineare che l'integrazione a livello europeo è una risposta anche a quello che sta accadendo a livello mondiale: "L'Europa deve essere unita e questa unità oggi è fondamentale soprattutto con la pressione che Trump e gli Stati Uniti stanno mettendo ma pure per quello che ci arriva dai Paesi asiatici".

Quindi questo, per l'ex premier, "è il momento dell'unità dell'Europa e qualsiasi forma di disgregazione, disintegrazione e mancanza di unità alla fine è negativa".



