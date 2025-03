Due progetti contro le barriere architettoniche nelle scuole

Continua l'impegno della Provincia di Terni per le scuole superiori. Oltre infatti agli investimenti già previsti con finanziamenti statali, regionali e con fondi Pnrr e oltre ai continui monitoraggi e controlli sullo stato degli edifici anche alla luce delle normative sulla sicurezza anti sismica, l'amministrazione procederà nei prossimi giorni ad aderire all'avviso della Regione Umbria che ha previsto contributi finalizzati ad interventi straordinari in materia di edilizia scolastica.

"I progetti che abbiamo predisposto nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla Regione con l'avviso - spiega in una nota il presidente Francesco Maria Ferranti - riguardano nello specifico interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per facilitare la fruizione di servizi essenziali anche ai portatori di handicap. Eliminare questo tipo di problemi rappresenta un'azione amministrativa di grande civiltà, sulla quale la Provincia ha sempre posto massima attenzione".

I progetti sono in particolare due, ciascuno da circa 80mila euro, e riguardano alcuni edifici dell'istituto d'arte "Metelli" e del liceo "Angeloni", entrambi a Terni. "Con queste due iniziative - spiega sempre il presidente - ribadiamo la massima attenzione della Provincia verso le scuole, sia per la sicurezza che per i più deboli, garantendo la possibilità di poter utilizzare senza impedimenti gli spazi scolastici anche a chi è portatore di disabilità al fine di assicurare a tutti il godimento di un diritto fondamentale".



