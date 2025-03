Al via il quarto Rally 'Città di Foligno' con 75 piloti

Prende il via il quarto Rally Città di Foligno (8-9 marzo) che coinvolgerà anche Nocera Umbra. Si tratta del primo appuntamento stagionale del Campionato italiano Rally terra.

Alla partenza 75 piloti, di dieci Paesi diversi. La gara automobilistica sarà anche il primo atto del Campionato italiano junior (che ha solo due gare su sterrato), oltre che essere secondo round del Campionato italiano su terra per le vetture storiche e primo dei cinque appuntamenti della Coppa Rally di zona 6.

Alla competizione, organizzata da Prs Group, insieme ai Comuni di Foligno e Nocera Umbra, parteciperanno equipaggi di Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Slovenia, Svezia e Svizzera.

Alla presentazione della manifestazione il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che si tratta di un evento che registra "una crescita esponenziale. All'inizio era una scommessa. Ora la qualità dei piloti e i numeri di partecipazione hanno fatto salire il livello della manifestazione".

L'assessore allo sport del Comune di Foligno, Marco Cesaro, ha sottolineato che "il Rally 'Città di Foligno' sta crescendo e si conferma il ruolo di Foligno, come città vocata allo sport".

Presenti anche l'assessore al turismo, Michela Giuliani e Paolo Galli, consultore del sindaco per i rapporti con l'associazionismo sportivo ed eventi legati al mondo sportivo.

Tonino Frate, consigliere del Comune di Nocera Umbra, ha parlato di "importante iniziativa di promozione del nostro territorio dove una volta c'era la storica manifestazione di rally 'Nido dell'Aquila'".

Sono in programma tre diverse prove speciali da ripetere tre volte, con partenza e arrivo a Foligno e con la conferma di Nocera Umbra come parte integrante della manifestazione. Si annuncia una gara avvincente - sottolinea il Comune di Foligno - per la partecipazione di quasi tutti i migliori interpreti delle strade bianche italiane, dal campione in carica, Alberto Battistolli, ma anche Tommaso Ciuffi, Paolo Andreucci (14 volte campione tricolore).

Partenza e arrivo delle vetture in piazza della Repubblica a Foligno, ma sarà possibile, per gli appassionati, seguire la manifestazione sportiva nella zona "La Paciana" e lungo viale Marconi.



