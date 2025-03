Al via i lavori della Casa e Ospedale di comunità a Orvieto

Prendono il via ad Orvieto, in piazza Duomo, il prossimo lunedì 10 marzo, i lavori per la realizzazione della Casa di comunità e dell'Ospedale di comunità dell'azienda Usl Umbria 2.

Le due opere sono finanziate con i fondi Pnrr per un importo complessivo superiore ai 7,7 milioni di euro (3.2 milioni per la Casa di comunità, 7.5 milioni per l'Ospedale di comunità).

Il progetto di riqualificazione dell'edilizia sanitaria territoriale della Usl Umbria 2 rientra nel programma di governo della presidente Stefania Proietti e della Giunta regionale dell'Umbria.

La Casa della comunità - spiega la Usl - rappresenta la porta di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociosanitari di prossimità con un'attenzione particolare alla popolazione più anziana e fragile, riducendo così il ricorso improprio alle ospedalizzazioni nei casi non urgenti. L'Ospedale di comunità è invece una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale che svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

In questo modo l'assistenza e le cure sanitarie saranno programmate e coordinate dai professionisti della salute in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini.

Dal 10 marzo 2025 verrà allestito il cantiere per la messa in sicurezza dell'edificio e dell'intera area.

Per evitare interferenze con la pubblica viabilità, poiché l'accesso all'area di cantiere avviene esclusivamente da via del Duomo, percorso veicolare frequentato per l'attrazione turistica del luogo, si procederà per l'intera durata dei lavori, previsti fino a marzo 2026, alla riperimetrazione del cantiere ampliandolo sull'area di proprietà dell'azienda, con conseguente riduzione dello spazio di sosta attiguo a via del Duomo.

L'azienda Usl Umbria 2 "si scusa per il disagio arrecato e confida nella comprensione di utenti e cittadini in quanto questo importante intervento consentirà di restituire alla città un'area di pregio e di realizzarvi opere di grande utilità pubblica, moderne, accoglienti e funzionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA