Uil-Uilm, positive ma non esaustive analisi Ast su ambiente

Sono "positive ma non esaustive le analisi" fatte dalla direzione aziendale di Acciai speciali Terni "rispetto agli investimenti ed agli obiettivi sulle prescrizioni del nichel per il 2030": lo dicono in una nota Uilm, Uil e rsu di Ast, dopo l'incontro in prefettura sul tema ambientale.

Le organizzazioni sindacali spiegano di aver "ribadito con forza che azienda e cittadinanza possono convivere, con l'impegno di tutti a far sì che la salute sia elemento principale e che per governare un tema sensibile come questo vengano garantiti tutti gli investimenti necessari". Uilm, Uil e rsu "ritengono positiva la richiesta di un tavolo comunale con tutti gli organi presenti all'incontro per monitorare continuamente l'aria ed i terreni circostanti" e "apprezzano la volontà da parte di tutti di collaborare, di istituire un monitoraggio costante nella direzione della tutela della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini".



