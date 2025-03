Tumore al seno, la cooperativa Nuova Dimensione fa prevenzione

Si chiama "Prenditi cura di te" una campagna di prevenzione contro il tumore al seno promossa dalla cooperativa Nuova Dimensione di Perugia - in collaborazione con il Comitato perugino della Croce rossa italiana - a favore delle proprie lavoratrici, socie e dipendenti.

L'iniziativa, al via volutamente nei giorni a ridosso della Giornata internazionale della donna, è stata presentata a palazzo dei Priori, a Perugia.

La campagna è destinata a circa 200 lavoratrici della cooperativa (l'80% degli addetti totali) tra i 20 e i 50 anni, che potranno sottoporsi a visite senologiche gratuite.

"E' con grande soddisfazione - ha detto la presidente di Nuova Dimensione, Elisa Calzuola - che vogliamo esprimere un sincero ringraziamento al Comitato di Perugia della Croce rossa italiana, in particolare al presidente Antonio Piro e al direttore sanitario, professor Antonio Rulli, per la disponibilità e il supporto nell'organizzazione di questa campagna di prevenzione. La collaborazione con l'intero comitato rappresenta un valore fondamentale per il successo dell'iniziativa e per la realizzazione di una rete di supporto concreta per la salute di tutte le lavoratrici".

La campagna - riferisce una nota dei promotori - verrà allargata anche ad alcune donne madri supportate dalla cooperativa con i propri servizi alla persona e nell'ambito di un più ampio progetto di welfare aziendale.

Nel corso dell'inconro il professor Rulli ha ricordato che "ogni anno registriamo circa 50.000 nuovi casi con 13.000 decessi, con l'Umbria che è attestata a poco meno di 1.000 casi e circa 180 decessi, per una malattia che è la prima causa di morte nelle donne tra i 35 e i 50 anni".

"L'obiettivo - ha spiegato - è quello di realizzare più visite possibili, ma anche attuare incontri di educazione sanitaria che aiutino le aderenti alla campagna ad approfondire responsabilmente le tematiche connesse ai tumori al seno".

La cooperativa Nuova Dimensione ha inoltre annunciato che proprio in questi giorni ha ottenuto la Certificazione per la parità di genere, secondo la normativa Uni/PdR 125:2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA