Torna dal 9 marzo la stagione dell'Umbria classic festival

Torna dal 9 marzo al 15 aprile la stagione dell'Umbria classic festival, la rassegna di musica classica organizzata dall'associazione Mozart Italia Terni e giunta alla terza edizione. Anche quest'anno beneficerà della collaborazione delle istituzioni: i Comuni di Terni, Amelia, Narni e l'Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Terni con il sostegno della Fondazione Carit. Un festival che si preannuncia come un grande evento culturale - sottolineano gli organizzatori - in grado di mettere in luce "il meglio della musica classica grazie alla presenza di artisti di livello internazionale e delle note di un genere musicale dal grande fascino ed eleganza capace di intercettare il pubblico più variegato". Il via il 9 marzo a Terni. Si comincia alle 16,15 alla chiesa di San Pietro a Terni con il concerto "Terni in Love with Music": Martina Santarone alla viola, Aron Chiesa al clarinetto, insieme al Colibrì ensemble, orchestra da camera di Pescara. Musiche di Bruch e Mozart, in collaborazione con il Comune di Terni e la parrocchia della chiesa di San Pietro. All'"Umbria Classic Festival" si esibiranno musicisti di "valore assoluto", tra cui Aron Chiesa, primo clarinetto dell'Orchestra della Scala di Milano, la talentuosa violista Martina Santarone, il rinomato Trio Liszt, formato dal violinista Elia Chiesa, dal violoncellista Luigi Visco, dal pianista Christian De Luca e dalla soprano spagnola Laura Brasò accompagnata dal pianista Michelangelo Carbonara. Prevista inoltre la partecipazione dell'orchestra sinfonica "Colibrì Ensemble". "La provincia di Terni, ricca di storia e cultura, e le sue località - sottolinea la presidente dell'associazione Mozart Italia Terni Anais Lee che è anche direttrice artistica del festival - si confermano come location perfette per ospitare la stagione. Location in grado di coinvolgere appassionati e curiosi in un'atmosfera unica, esaltata dalle bellezze naturali e artistiche delle sue chiese e dei suoi palazzi storici. Le bellezze architettoniche e paesaggistiche delle città saranno dunque protagoniste durante gli eventi, creando una sinergia perfetta tra la musica classica e il patrimonio culturale umbro". In occasione degli eventi musicali verrà offerta anche l'opportunità di conoscere quelle che sono definite alcune eccellenze enogastronomiche, in particolare la degustazione di vini pregiati della tenuta Cavalier Mazzocchi 1919 e di quella Pizzogallo.

