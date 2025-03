Regione avvia la selezione per componenti Fondazione Uj

La Regione Umbria, con la pubblicazione dell'avviso sul bollettino ufficiale, ha ufficialmente avviato il processo di selezione per la nomina dei componenti di propria spettanza nel consiglio di amministrazione della Fondazione "Umbria Jazz". In qualità di ente fondatore, partecipa infatti "attivamente alla governance, assicurandone il buon funzionamento e la crescita strategica". "Umbria jazz è un patrimonio culturale e artistico che va tutelato e potenziato" l'assessore alla Cultura e Turismo, Tommaso Bori.

Secondo quanto stabilito dall'avviso, il consiglio di amministrazione della Fondazione sarà composto da tre membri nominati direttamente dalla presidente della Giunta regionale.

Il termine presentazione candidatura - annuncia Palazzo Donini - è fissato al 20 marzo e la durata dell'incarico è di cinque anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della carica. Le cariche di presidente e consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito.

"La selezione di un consiglio di amministrazione competente - ha sostenuto Bori - sarà fondamentale per garantire una programmazione di qualità e una gestione sostenibile dell'evento. Con questo avviso, la Regione Umbria ribadisce la propria volontà di consolidare il ruolo di Umbria jazz come evento di spicco nel panorama internazionale. La scelta di figure qualificate e appassionate per il consiglio di amministrazione sarà determinante per affrontare le sfide future e ampliare il prestigio della nostra manifestazione".



