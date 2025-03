L'Arma dei Carabinieri e Bella ricordano l'appuntato Fezzuoglio

A 19 anni "dalla sua tragica scomparsa, avvenuta ad Umbertide (Perugia) il 30 gennaio 2006", nel pomeriggio, alle ore 18, nella chiesa Santa Maria delle Grazie di Bella (Potenza), si terrà una cerimonia solenne in ricordo dell'appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio.

In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza dell'Arma, è specificato che "quel giorno quattro persone armate, sfondando una delle vetrine della locale filiale del Monte dei Paschi di Siena, fecero irruzione nell'istituto di credito per compiere una rapina. Fezzuoglio e un collega, a bordo di una gazzella dell'Arma, si portarono immediatamente sul posto dove ingaggiarono un violento conflitto a fuoco con i rapinatori. I due Carabinieri tentarono di interrompere la rapina adottando le precauzioni necessarie per evitare il coinvolgimento di passanti mentre i malviventi reagirono facendo fuoco con pistole e armi automatiche.

Fezzuoglio, riparatosi dietro lo sportello dell'autoradio, esplose sei colpi prima di cadere a terra ferito a morte da un colpo fatale alla schiena esploso da uno dei rapinatori, lasciando la giovane moglie venticinquenne e un figlio di appena sei mesi".

Al "valoroso militare, fulgido esempio di eroismo, di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio, veniva concessa l'altissima onorificenza della Medaglia d'Oro al Valor Militare ed intitolata una strada del Comune di Umbertide e la locale Caserma dei Carabinieri".





