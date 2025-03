La sindaca Ferdinandi in visita agli impianti Gesenu

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha visitato la sede di Gesenu e l'impianto di raccolta rifiuti di Ponte Felcino, accompagnata dal capo di Gabinetto, Andrea Ferroni, e dall'assessore all'Ambiente, David Grohmann.

La delegazione comunale è stata accolta dal consigliere delegato Luciano Piacenti, dal presidente Urbano Barelli e dal direttore operativo Massimo Pera che hanno illustrato- riferisce il Comune - "l'andamento positivo dell'azienda, il consolidamento della qualità dei servizi e il miglioramento delle performance ambientali".

Barelli ha ribadito l'obiettivo del Cda di rafforzare il ruolo operativo di Gesenu, lavorando in stretta sinergia con Comune, Auri e Regione Umbria, e allineandosi alle linee guida europee per la gestione sostenibile dei rifiuti.

Ferdinandi ha sottolineato l'importanza delle società partecipate nel garantire servizi essenziali ai cittadini: "Ho ricevuto spesso apprezzamenti sulla professionalità e la costante presenza sul territorio di Gesenu. Questa azienda dimostra ogni giorno di essere un punto di riferimento per la città, e la sua capacità di innovare e migliorarsi è un valore per tutta la comunità. Le partecipate, come dice la parola stessa, rimandano a un principio fondamentale: la sinergia. È necessario costruire una visione comune tra Comune e Gesenu per affrontare con decisione le sfide ambientali".

La sindaca ha ribadito che il tema ambientale deve tornare al centro dell'agenda politica e sociale, e che la chiave per un futuro sostenibile è la sensibilizzazione culturale: "L'educazione ambientale deve partire dai più giovani: dobbiamo lavorare nelle scuole - ha detto - affinché i bambini diventino ambasciatori della sostenibilità e del corretto conferimento dei rifiuti. È fondamentale anche rafforzare i rapporti con l'università, coinvolgendo gli studenti nella raccolta differenziata e monitorando gli affitti brevi e i B&b per garantire il rispetto delle regole".

La sindaca ha poi lanciato un messaggio ambizioso: "L'Umbria è il cuore verde d'Italia, ma dobbiamo puntare ancora più in alto: vogliamo che diventi l'Amazzonia d'Italia".

La delegazione ha successivamente visitato il polo impiantistico di Ponte Rio, osservando da vicino il processo di selezione del rifiuto secco residuo, il recupero dei materiali plastici. Gli ospiti sono stati informati sul nuovo impianto per il trattamento e il recupero dei pannolini, che avrà una capacità di 5.000 tonnellate annue e permetterà di riciclare cellulosa, plastica e polimeri super assorbenti. Infine, Grohmann ha illustrato l'estensione della raccolta differenziata nel quartiere di Ponte San Giovanni. Ha inoltre proposto di rafforzare la collaborazione con i dipendenti Gesenu per il monitoraggio del territorio, dichiarandosi pronto a ricevere l'invio di segnalazioni geolocalizzate sulle discariche abusive al fine di implementare le telecamere di controllo del territorio.

La visita si è conclusa con un ringraziamento della sindaca a tutti i dipendenti di Gesenu: "Ogni giorno, con il vostro lavoro, contribuite a rendere Perugia una città più pulita e sostenibile. Sono rimasta molto sorpresa e ho apprezzato tanto la vostra professionalità quando Martedì grasso, dopo il passaggio dei carri e la festa di carnevale tenutasi nel tardo pomeriggio, già alle 20.00 di sera tutto corso Vannucci e piazza IV Novembre era tornate perfettamente pulite. Siete una risorsa preziosa, e il Comune sarà sempre al vostro fianco per affrontare insieme le sfide future".



