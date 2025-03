In bici sotto l'effetto della cocaina, denunciato

Guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope è il reato che i carabinieri di Terni hanno contestato a un trentottenne fermato in bicicletta, sulla quale c'era anche una donna, e risultato positivo alla cocaina dopo essere stato sottoposto a un test salivare preliminare.

L'atteggiamento dei due, entrambi risultati con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è apparso sospetto ai militari, inducendoli ad approfondire le verifiche. Da un'ispezione degli effetti personali della donna e dalla perquisizione dell'uomo, è stato rinvenuto all'interno del marsupio del trentottenne - riferisce l'Arma - un coltello con lama a scatto, sequestrato.

L'uomo, dopo il test salivare, è stato invitato a sottoporsi ad esami tossicologici in ospedale, ma - spiegano i carabinieri - si è rifiutato. Per lui è così scattata la denuncia per il possesso dell'arma da taglio e per la guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA