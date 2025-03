Epatite C, potenziato lo screening gratuito

"Coerentemente con il nuovo percorso della programmazione sanitaria regionale", da oggi 6 marzo, la campagna di screening gratuito per l'epatite C viene ulteriormente potenziata grazie al coinvolgimento delle farmacie pubbliche e private di tutti i territori regionali, presso le quali i cittadini potranno recarsi per effettuare il prelievo e ritirare il referto: è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

"Conosciamo bene l'importanza della prevenzione per la tutela della salute della popolazione - afferma la presidente Proietti in una nota della Regione - ed è per questo motivo che, grazie alla collaborazione con le farmacie pubbliche e private del territorio, rendiamo ancora più semplice per i cittadini l'accesso allo screening, permettendo loro di effettuare il test in un ambiente familiare. L'epatite C è una patologia subdola, perché può restare silente per anni. Per questo è fondamentale sottoporsi allo screening, attivo dall'autunno 2023 e rivolto ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989: oggi abbiamo a disposizione terapie antivirali efficaci che eliminano il virus in oltre il 95% dei casi. Ogni nuova opportunità per ampliare la partecipazione è un passo avanti per la salute pubblica".

L'adesione allo screening è semplice e gratuita: chi ha ricevuto la lettera informativa può prenotare il test attraverso il portale http://scr.regione.umbria.it, scegliendo data, sede e orari più comodi. Anche chi non ha ricevuto la comunicazione può richiedere il test al momento della prenotazione di altri esami ematochimici presso qualsiasi sportello Cup o FarmaCup e d'ora in avanti si potrà effettuare il prelievo e il ritiro referto direttamente in farmacia, rendendo lo screening ancora più capillare.

"Siamo lieti di poter annunciare - afferma il presidente di Federfarma Umbria, Stefano Monicchi - che un altro prezioso screening potrà essere effettuato nelle nostre farmacie. Con un semplice prelievo di sangue capillare in farmacia, il cittadino potrà avere immediato responso e nel caso di esito positivo, saranno i farmacisti stessi a prenotare un esame Hcv rna su prelievo venoso. La strada tracciata con la Farmacia dei servizi è ormai una realtà davvero preziosa per la salute dei cittadini.

oltre allo screening dell'epatite C, nelle farmacie umbre, i cittadini possono infatti trovare altri servizi molto utili, tra cui: le prestazioni di telemedicina (elettrocardiogramma, holter pressorio, holter cardiaco, spirometria), il servizio gratuito di confezionamento personalizzato dei farmaci (noto anche come 'deblistering') e gli altri screening, cardiovascolare e colon retto, da tempo attivi nei presìdi con la croce verde".

L'elenco delle farmacie aderenti, presso le quali è possibile eseguire il test, è disponibile sul sito web www.umbria.federfarma.it nella sezione Servizi al Cittadino.





