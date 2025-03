Cisl-Fim, tutti collaborino per portare Ast verso sostenibilità

Il tavolo di mercoledì in prefettura a Terni sulle questioni ambientali di Arvedi Acciai Speciali Terni è stato "un incontro proficuo, durante il quale è emerso all'unisono un concetto chiaro: a tutti gli attori sta a cuore la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e cittadini e dell'ambiente del ternano". Lo scrivono in una nota le segreterie Cisl di Terni e Fim Cisl dell'Umbria, secondo le quali "per traghettare la fabbrica verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale è necessario che tutti gli attori collaborino all'insegna della partecipazione".

Fim e Cisl confermano che "nello specifico è stato appurato che al momento non esiste una problematica nichel" per il sito, "quanto piuttosto una tematica".

Ast, continuano, ha dichiarato "che nell'ambito del piano di investimenti attualmente programmato, si sta lavorando per contenere il nichel" in vista dell'introduzione del nuovo limite soglia nel 2030, "in modo da arrivare preparati per l'applicazione della nuova direttiva, con investimenti ulteriori e per essere pronti già nel 2026".

Relativamente al fenomeno della polverosità, "l'azienda ha confermato la messa in opera dell'impianto di raffreddamento scorie al chiuso".

Le due segreterie spiegano inoltre che la Regione Umbria ha illustrato il progetto Neoconca "per l'avvio di uno studio epidemiologico degli impatti sanitari degli inquinanti storici ed emergenti sulla popolazione residente nel sito Sin di Papigno", mentre il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato, "l'intenzione di richiedere ulteriori analisi su ortaggi, alberi da frutto, per conoscere l'eventuale impatto di polveri o altri agenti inquinanti".



