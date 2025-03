Bori incontra le fondazioni, 'è necessario fare squadra'

"È necessario fare squadra e per la prima volta in Umbria tutte le fondazioni, bancarie, culturali, sociali e che animano il panorama della filantropia, si sono riunite intorno ad un tavolo per riuscire così a darci degli obiettivi comuni e fare in modo che nella nostra regione questo settore si distingua rispetto al resto d'Italia": lo ha affermato l'assessore regionale alla cultura Tommaso Bori presentando l'incontro voluto dalla Regione e che si è tenuto a palazzo Donini.

Soffermandosi poi sul ruolo "fondamentale" della cultura, Bori ha aggiunto: "Questa rappresenta uno strumento di crescita sociale, umana, personale, collettiva ma anche economica, visto che ogni euro investito in cultura ha un rendimento pari a tre e visti i tempi che corrono, è un ottimo risultato".

In merito ai fondi per il settore ha inoltre dichiarato: "Stiamo mettendo mano al bilancio ma la nostra volontà è fare in modo di aumentare le risorse che abbiamo trovato, perché sono esigue, per destinarle sia ai grandi eventi che alle piccole realtà in ambito culturale".

Anche la presidente della Regione, Stefania Proietti, intervenuta prima dell'avvio della riunione, ha voluto salutare i rappresentanti delle fondazioni: "Colgo questa occasione per ringraziarvi per tutto quello che fate perché la logica che vi muove non è quella dell'interesse, ma della crescita e dello sviluppo della regione a partire dal motore della cultura.

Questo palazzo dovete sentirlo vostro perché vogliamo essere al vostro fianco per fare diventare l'Umbria, grazie alla bellezza che riuscite a creare con le vostre attività, il cuore più bello d'Italia".

Da parte delle fondazioni, come ha ricordato Bori, c'è stata una adesione totale.

Sono intervenute le seguenti realtà: Fondazione Cucinelli, Fondazione per l'istruzione agraria, Fondazione Teatro Stabile, Fondazione Marini Clarelli Santi, Fondazione Palazzo Albizzini, Fondazione Perugia Musica Classica, Associazione Festival delle Nazioni, Casa Museo di Palazzo Sorbello, Fondazione Cariperugia Arte, Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Fondazione Umbria Jazz, Fondazione Festival Due Mondi, Fondazione Perugia, Fondazione Guglielmo Giordano, Fondazione Marignoli di Montecorona, Fondazione Ceramica contemporanea Alviero Moretti, Fondazione Celli-Seppilli, Fondazione Lungarotti.



