Al via i lavori per la Casa di comunità di Narni

Al via i lavori di realizzazione della Casa di comunità di Narni, in via Fuori Porta Ternana, nei pressi della struttura ospedaliera.

L'opera, finanziata con i fondi del Pnrr per un importo vicino ai 3,3 milioni di euro, rientra tra le attività programmate dalla Regione Umbria e - spiega una nota della Usl Umbria 2 - "attentamente monitorate dalla presidente Stefania Proietti e dall'esecutivo regionale".

Sono previsti il recupero e la ristrutturazione edilizia dell'ex mattatoio adiacente alle mura urbiche che ospiterà "questa innovativa struttura sanitaria territoriale dell'azienda Usl Umbria 2, un servizio strategico di prossimità - sottolinea la nota - e di facile individuazione dove la comunità potrà accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale".

L'obiettivo principale della Casa della comunità è infatti quello di offrire prestazioni e servizi sanitari e sociosanitari di prossimità alla comunità cittadina con un'attenzione particolare alla popolazione più anziana e fragile, riducendo così il ricorso improprio alle ospedalizzazioni nei casi non urgenti.

I lavori prenderanno il via lunedì 10 marzo con la perimetrazione dell'area di cantiere necessaria all'esecuzione dell'intervento, con l'occupazione di una porzione del parcheggio ad uso degli utenti del vicino ospedale di Narni, che rimarrà in loco per tutta la durata dei lavori, previsti fino a marzo 2026.

Gli spazi di sosta nei pressi dell' ospedale saranno quindi ridotti per consentire le manovre in sicurezza dei mezzi pesanti e le attività del cantiere. L'azienda Usl Umbria 2 "si scusa per il disagio arrecato e confida nella comprensione di utenti e cittadini in quanto questo importante intervento consentirà di restituire alla città un'area di pregio e di realizzarvi un'opera di grande utilità pubblica, moderna e funzionale".





