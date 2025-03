Simonetti (M5s), riscriviamo le regole dell'edilizia sociale

"Riscriviamo le regole per l'edilizia sociale, ripartendo dai più deboli. Diamo voce a chi il centrodestra ha lasciato senza casa": così in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Luca Simonetti, a proposito delle polemiche sorte in seguito alle proposte di modifica della Legge regionale 23/2003.

"Le modifiche alla legge apportate dalla Giunta Tesei - prosegue il consigliere Simonetti - hanno prodotto effetti devastanti per le persone che vivono in difficoltà economica e precarietà. Persone che hanno bisogno di risposte e soluzioni e il Movimento 5 stelle è in prima linea per garantirle la Giunta precedente, guidata dal centrodestra, con le sue modifiche alla normativa sull'edilizia residenziale sociale (Ers), ha reso di fatto più difficile, quasi impossibile, l'accesso alle graduatorie per quanti si trovano in condizioni di bisogno e vivono una situazione di precarietà. Un approccio ideologico che ha privilegiato le posizioni di partito rispetto agli effetti tangibili sulla vita di chi, quotidianamente, si impegna per avere un tetto sulla testa e per garantire una sistemazione dignitosa per la propria famiglia".

"Quanto fatto dal centrodestra è stato aggiungere una vera e propria pena accessoria per chi aveva già scontato la propria condanna con lo Stato e oggi è un cittadino riabilitato. La Corte Costituzionale ha giudicato illegittima la modifica normativa introdotta, perché discriminatoria. Questo modus operandi che risulta giustizialista con i più deboli e garantista con i potenti, ha portato ad una pericolosa frattura sociale. Noi del Movimento 5 stelle ci stiamo impegnando per superare tutto questo. È ora di smetterla di mortificare chi è in difficoltà e in situazioni di emergenza. Vi assicuro che ci faremo promotori dei diritti all'abitazione di coloro che fino ad ora non hanno avuto voce, non sono stati ascoltati o, peggio, sono stati considerati un peso per la società. E poi, per sanare questa ingiustizia, ci faremo promotori di una nuova legge sull'Ers. Una legge che deve semplificare le procedure e offrire una maggiore accessibilità. Bisogna poi eliminare i vincoli discriminatori come quelli legati alla proprietà all'estero o alla residenza. Insomma, una piena inclusione, senza inoltre dimenticare di valorizzare la presenza di minori con disabilità".

"Daremo una risposta concreta alle esigenze del territorio.

Il M5s sarà sempre dalla parte dei più deboli, difendendo la dignità e il diritto a un'esistenza decorosa. Vogliamo che in Umbria nessuno venga emarginato e il diritto all'abitazione sia garantito a tutti. Nulla ci impedirà di andare avanti sulla strada giusta, quella che porta dalla parte degli ultimi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA