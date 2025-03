Riaprono le scuole a Foligno dopo la scossa di terremoto

A partire dalla giornata di domani, 6 marzo, si tornerà alla regolare attività delle scuole, delle palestre comunali e del Palazzetto dello sport, a Foligno: lo rende noto il sindaco, Stefano Zuccarini, sottolineando che "non sono state riscontrate problematicità a seguito di tutte le verifiche resesi necessarie per valutare eventuali danni subiti dalle strutture a seguito della scossa di martedì 4 marzo alle ore 1.55 con epicentro a Foligno e va tenuto conto - conclude - che non si sono registrate nuove scosse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA