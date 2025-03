Premio 'Oro Verde dell'Umbria', assegnati i riconoscimenti

Si è svolta a Perugia, nel centro congressi della Camera di commercio dell'Umbria, la cerimonia di premiazione della 26/a edizione del Premio regionale "Oro Verde dell'Umbria", organizzato dall'ente camerale e da Promocamera, azienda speciale della Camera di commercio dell'Umbria, che valorizza le migliori produzioni di olio extravergine della regione, selezionando le aziende che rappresenteranno l'Umbria al concorso nazionale Ercole Olivario.

A coordinare gli interventi Federico Sisti, segretario generale dell'Ente camerale umbro. Il presidente, Giorgio Mencaroni, ha sottolineato "come il Premio 'Oro Verde dell'Umbria' rappresenti un pilastro per la valorizzazione dell'olio extravergine umbro, un'eccellenza che incarna storia, qualità e tradizione". Mencaroni, evidenziando come il premio apra le porte del Concorso nazionale "Ercole Olivario", ha affermato che "il settore olivicolo è un asset strategico per l'economia regionale e dobbiamo continuare a sostenerlo con iniziative come questa".

L'assessore comunale di Perugia all'Ambiente, le aree verdi e le politiche del cibo, David Grohmann, ha reso noto che sta lavorando a un progetto per la creazione di un'azienda agricola olivicola con i terreni del Comune di Perugia, dove insiste un numero molto grande di olivi, sulla stregua di quello che ha già fatto il Comune di Roma.

Di seguito i riconoscimenti a produttori che si sono distinti per qualità, innovazione e sostenibilità, secondo quanto riferisce la Camera di commercio dell'Umbria.

Premio Slow Food assegnato all' Azienda Decimi, per il suo impegno nella cura di oliveti secolari e per la produzione di un olio extravergine Presidio Slow Food da varietà secolari ancora ignote.

Premio Goccia d'Ercole-Selezione Umbria: il riconoscimento è stato assegnato a tre produttori. Primo classificato: Olio Monocultivar Moraiolo dell'Azienda Agricola Locci; secondo: Olio extravergine n.51 Presidio Slow Food del Frantoio Decimi; terzo classificato: Olio extravergine Rumore del Frantoio Loreti di Rodolfo Loreti.

Premio Qualità ed immagine in ricordo del professor Montedoro: vincitrice la Società Agricola Stoica; Premio speciale della giuria per il miglior design di etichetta assegnato a Frantoio Loreti di Rodolfo Loreti per l'olio "Sesto".

Menzione speciale Olio Monocultivar a "Il Notturno di San Francesco Dop Umbria Colli Assisi Spoleto" dell'Azienda Agraria Ciarletti Simona.

Menzione speciale Olio da agricoltura biologica a Cm - Centumbrie Centoleum dell'Azienda Cm srl.

Olio extravergine: primo classificato Olio extra vergine di oliva italiano biologico del Frantoio di Spello Uccd; secondo classificato, Moraiolo Monocultivar dell'Azienda agraria Bacci Noemio; terzo classificato, Viola Costa del Riparo dell'Azienda agraria Viola Srl.

Olio Dop Umbria: primo classificato: Riserva Dop Umbria Colli Assisi Spoleto dell'Azienda agraria Marfuga; secondo classificato, Batta Dop Umbria Colli del Trasimeno del Frantoio Giovanni Batta; terzo classificato, Colleruita - Olio Dop Umbria Colli Assisi Spoleto.

Le aziende che prenderanno parte alle selezioni finale della 33/a edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario sono: per la categoria Dop, Azienda agraria Marfuga, Frantoio Giovanni Batta, Azienda agraria Viola srl, Frantoio di Spello uccd, Cm srl, Azienda agricola Decimi, Azienda agraria Bacci Noemio, Frantoio Ranchino, Azienda agraria Ciarletti Simona, Frantoio Gaudenzi. Per la Categoria Extra, Frantoio di Spello Uccd, Azienda agraria Bacci Noemio, Azienda agraria Viola srl, Cm srl, La Fonte Azienda agricola, Azienda agraria Marfuga,. Società agricola Moretti Omero ss.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA