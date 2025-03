Il Comitato per la sicurezza fa il punto su Fontivegge

Si è tenuta oggi, 5 marzo, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal viceprefetto vicario, Nicola De Stefano, su richiesta della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, per fare un punto della situazione sulla sicurezza nel quartiere Fontivegge, a seguito di alcuni episodi criminosi che si sono verificati di recente.

Una specifica attenzione è stata riservata all'area della stazione ferroviaria, dove lo scorso 23 febbraio si è verificata una rissa che ha suscitato allarme tra i cittadini.

Nel corso dell'incontro - riferisce la Prefettura - è stato ribadito il massimo impegno delle istituzioni e delle forze di polizia, al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel quartiere, rendendo sempre più incisiva ed efficace l'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e di degrado.

In tale prospettiva, oltre alle già avviate iniziative del Comune tendenti alla riqualificazione urbana, è stato convenuto di rafforzare ulteriormente, con effetto immediato, i servizi di vigilanza e controllo del territorio, assicurati dalle forze di polizia con il concorso della polizia locale, garantendo inoltre una maggiore visibilità delle pattuglie, specie in orario serale e notturno.

Il rafforzamento dell'attività di presidio del territorio, anche in attuazione delle previsioni contenute nel "Patto per Perugia sicura" rinnovato il 7 febbraio 2024, prevede la realizzazione di maggiori controlli straordinari, anche a carattere interforze e cosiddetti "ad alto impatto".

Si è anche convenuto di implementare le verifiche di carattere amministrativo sulle attività commerciali presenti a Fontivegge, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla somministrazione e la vendita di alcolici, mentre il Comune proseguirà nella ricognizione già avviata sulla regolarità delle locazioni abitative.

È stato infine concordato di riesaminare il tema della sicurezza del quartiere Fontivegge in una prossima riunione del Comitato, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese.



