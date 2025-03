Federico Ricci Ceo di Antognolla Resort & Residences

Antognolla Resort & Residences ha nominato Federico Ricci nel ruolo di Chief Executive Officier (Ceo). "La nomina segna l'ingresso in azienda - si legge in una sua nota - di un professionista con solide competenze manageriali, che guiderà le prossime fasi".

Federico Ricci, umbro di 48 anni, ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende di molteplici settori, maturando esperienza nel comparto finanziario, farmaceutico, infrastrutturale, It e industriale. Si è confrontato con molteplici assetti proprietari, lavorando con imprese familiari, anche sostenute da fondi di private equity, con società quotate in borsa e aziende pubbliche. Nel corso della sua carriera, Ricci ha ricoperto ruoli di leadership chiave nell'area della governance, della direzione commerciale e marketing ed in quella generale, anche da amministratore delegato. È stato anche per cinque anni capo di gabinetto della Presidenza della Regione Umbria.

"Sono molto felice di iniziare questo nuovo incarico come Ceo di Antognolla, una realtà che ha un grande potenziale di crescita e sviluppo", ha commentato Ricci. "Ringrazio il board per avermi scelto per questa sfida bellissima e complessa, in cui cercherò di guidare Antognolla nel raggiungimento degli obiettivi fissati, coniugando la sua naturale vocazione internazionale con l'identità ed il fascino del nostro Paese, connettendola al nostro territorio e rendendola bandiera di quel connubio di sostenibilità umana ambientale ed economica che è patrimonio dell'Umbria".

Commentando la nomina, Andrey Yakunin, presidente del Consiglio di amministrazione di Antognolla, ha dichiarato: "Siamo lieti che Federico Ricci si sia unito a noi come nostro Ceo. Siamo certi che, con la sua esperienza e la sua leadership, svolgerà un ruolo cruciale nell'ulteriore crescita di Antognolla, basandosi sulle solide fondamenta che abbiamo stabilito negli ultimi anni". Antognolla Resort and Residences è una delle destinazioni turistiche e immobiliari più prestigiose dell'Umbria. Il resort, che sarà gestito da Six Senses, un marchio di ospitalità riconosciuto a livello mondiale, mira a promuovere un nuovo concetto di ospitalità di alto livello che combina cultura, sostenibilità ed esperienze esclusive per gli ospiti internazionali, oltre a un'ampia gamma di servizi di alta qualità, come un campo da golf pluripremiato progettato da Robert Trent Jones Jr.

La conservazione del patrimonio, la sostenibilità e la tutela dell'ambiente - prosegue la nota - sono i pilastri fondamentali del progetto, in linea con la filosofia di Six Senses. Il progetto è registrato con la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) dell'US Green Building Council.

Con un'attenzione particolare alla creazione di esperienze su misura, Antognolla Resort and Residences si impegna a promuovere nuove opportunità di sviluppo sostenibile in Umbria. Secondo un recente studio di Pwc, in dieci anni l'investimento iniziale di Antognolla Resort, che ammonta a 173 milioni di euro, genererà un valore aggiunto pari a un miliardo e 155 milioni, di cui 461 milioni solo in Umbria.

Verranno creati inoltre 3.106 posti di lavoro: 1.477 in via diretta, 1.084 in via indiretta e 545 di indotto.



