Cnf a Perugia l'8 marzo accende i riflettori sulle detenute

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Consiglio nazionale forense, attraverso la sua Fondazione dell'Avvocatura italiana, organizza l'evento "Il Carcere al Femminile", che si terrà sabato 8 marzo alle 9.00 a Perugia, nella sala dei Notari del palazzo dei Priori. L'iniziativa - spiegano i promotori in un a nota - vuole accendere i riflettori sulle condizioni delle donne detenute, affrontando le criticità del sistema penitenziario e promuovendo il rispetto dei diritti fondamentali.

L'obiettivo della Fondazione dell'Avvocatura italiana, con il supporto del quotidiano "Il Dubbio", è portare alla luce la specificità della condizione femminile all'interno del carcere, una realtà troppo spesso trascurata dalla politica. Per questo, nel corso dell'evento, si chiederà un impegno concreto alle parlamentari presenti affinché promuovano interventi legislativi e misure efficaci per garantire maggiore tutela e dignità alle donne detenute.

L'incontro vedrà gli interventi di rappresentanti del mondo forense, accademico e politico. I lavori saranno aperti dai saluti della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, del presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, e del presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia, Carlo Orlando.

A seguire, il programma si articolerà in diverse sessioni tematiche. La prima, "Essere donna nel carcere", coordinata dal vicepresidente della fondazione del Cnf Fai Vittorio Minervini, vedrà gli interventi di Rita Bernardini, presidente dell'Associazione "Nessuno tocchi Caino", dell'avvocata Elisabetta Brusa, componente della Commissione Carcere dell'Ocf e della architetta Federica Sanchez, esperta in neuroscienze applicate.

La sessione "La difesa dei diritti delle donne", moderata dalla giornalista de "Il Dubbio" Francesca Spasiano, accoglierà i contributi di figure istituzionali e avvocati impegnati nella tutela dei diritti delle donne in ambito carcerario, tra cui la consigliera segretaria del Cnf Giovanna Ollà, la coordinatrice della commissione Progetto donna dell'Ordine degli avvocati di Perugia, Francesca Pieri e la consigliera Cnf e coordinatrice della Commissione per le persone private della libertà, Francesca Palma.

Non mancherà un confronto con il mondo politico nella tavola rotonda "Donne prigioniere: la risposta della politica", moderata dal direttore del quotidiano "Il Dubbio" Davide Varì, con la partecipazione delle parlamentari Susanna Donatella Campione (Fdi), Mariastella Gelmini (Noi moderati - Centro popolare), Maria Elena Boschi (Iv) e Debora Serracchiani (Pd).

Infine, la sessione "Carcere e genere" vedrà gli interventi di Francesca Brutti, presidente Cpo dell'Ordine degli avvocati di Perugia e di Lucia Secchi Tarugi, consigliera Cnf e coordinatrice Cpo del Cnf.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA