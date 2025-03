Cgil-Fiom, Ast conferma investimenti programmati sull'ambiente

Sono "al momento confermati" gli investimenti di Acciai Speciali Terni in tema di miglioramenti ambientali: lo fanno sapere Fiom e Cgil in una nota, al termine dell'incontro convocato dal prefetto di Terni Antonietta Orlando, su richiesta unitaria delle organizzazioni sindacali.

Alla riunione di oggi, oltre ai sindacati confederali e di categoria, erano presenti i rappresentanti dell'azienda, il sindaco Stefano Bandecchi, dirigenti di Regione Umbria, Arpa, Asl e vigili del fuoco.

In particolare - riferiscono il segretario generale della Cgil Terni, Claudio Cipolla, il segretario generale della Fiom Terni, Alessandro Rampiconi, e il coordinatore Fiom della Rsu Ast, Massimiliano Catini - l'azienda "sta procedendo con il progetto di copertura della rampa scorie e della discarica (landfill mining) per risolvere le criticità che ancora insistono nel quartiere di Prisciano, garantendo, allo stesso tempo, la continuità produttiva, in modo particolare dell'area a caldo". Inoltre, Ast si è impegnata "a proseguire gli investimenti per abbassare le emissioni in aria, in modo particolare del nichel, che vedranno una diminuzione per rientrare nei parametri delle nuove direttive europee per il 2030". Investimenti, questi, "condivisi con gli organi preposti, a partire da Arpa Umbria". Tutti gli organi preposti al controllo e alla prevenzione hanno inoltre fornito dei dati ufficiali relativi ai monitoraggi ambientali e di salute, "che rientrano entro i parametri delle normative vigenti".

Cipolla, Rampiconi e Catini evidenziano però, sempre in termini di ambiente e salute, "ancora delle criticità" su cui "le organizzazioni sindacali hanno già sollecitato un confronto". Inoltre il prefetto è stato sollecitato "a farsi parte attiva affinché si abbiano riscontri ufficiali da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy relativamente all'accordo di programma". Per Fiom e Cgil non è quindi "più rinviabile la discussione sul piano industriale per garantire la strategicità del sito di Terni". "Senza il confronto sullo sviluppo del sito - avvertono - la vertenza sarà inevitabile".





