Terremoto a Foligno, il 5 si torna a scuola a Trevi

La sala operativa del Centro regionale di protezione civile ha continuato a seguire costantemente l'evoluzione della situazione, in particolare le verifiche in corso da parte dei soggetti titolari dei fabbricati scolastici.

Acquisite le informazioni dai sindaci dei territori coinvolti dal sisma della notte scorsa, la Regione fa sapere che il Comune di Trevi (rpt di Trevi) riapre le scuole nella giornata di domani 5 marzo, mentre i Comuni di Foligno e Montefalco prorogano, con specifiche ordinanze, la chiusura di tutti i plessi scolastici.

Sono tuttora in atto anche i sopralluoghi presso le strutture strategiche nel comune di Foligno.

Il Centro regionale di protezione civile continuerà il monitoraggio degli eventi attraverso la Rete accelerometrica nazionale, gestita dal dipartimento nazionale di Protezione civile, che conta 38 sensori nel territorio umbro e riproduce in tempo reale i parametri di scuotimento indispensabili per individuare rapidamente le aree più colpite da un evento sismico.

Dopo la scossa di questa notte, si sono verificati due eventi nell'area folignate, rilevabili solo in modo strumentale in quanto di magnitudo circa 1, di cui il primo alle ore 10.10 e il secondo alle 15.57.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA