Scuole chiuse nel folignate dopo scossa terremoto

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno precauzionalmente chiuse oggi a Foligno, Trevi, Spello e Montefalco dopo la scossa di terremoto della notte. La decisione è stata presa dai sindaci per consentire i sopralluoghi tecnici previsti in questi casi per verificare eventuali danni agli edifici prima della ripresa delle lezioni.

Al momento non si segnalano danni e ai vigili del fuoco non sono giunte chiamate.

Il sisma, di magnitudo 3.5 secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), si è verificato all'una e 55 con epicentro nella zona di Foligno. È stato avvertito distintamente dalla popolazione e in alcune aree è stato accompagnato da un boato. Si è trattato finora di una scossa isolata.

Squadre di tecnici e della Protezione civile sono al lavoro per eseguire controlli sulle strutture pubbliche.



