Nessun danno al patrimonio artistico e storico di Assisi per la scossa che ha interessato il folignate. Lo segnala il Comune attraverso i social.

Dalle verifiche condotte, "ad Assisi non emergono al momento criticità o danni al patrimonio". "Attualmente - rileva il Comune - non sono pervenute richieste di sopralluoghi o segnalazioni di danni. Le scuole sono regolarmente aperte".





