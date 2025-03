Mencaroni, 'diamo ai giovani un assegno di merito'

"Rifarò alla Giunta regionale una proposta che avevo già fatto alla presidente Tesei, e cioè aiutare i nostri giovani a rimanere dandogli un assegno di merito, in maniera tale che le imprese non abbiamo un aggravio dei loro costi, possano valutarli, e i giovani valutare le imprese, poi alla fine stabilire se proseguire la collaborazione. Questo credo che sia uno dei temi centrali": lo ha detto il presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, parlando con l'ANSA a margine dell'incontro, a palazzo Donini, della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme a tutta la Giunta, con le associazioni di categoria.

Proprio i giovani, e le infrastrutture sono - per Mencaroni - "le due priorità fondamentali per la nostra regione".

"Manca il ricambio generazionale - ha spiegato - e i nostri giovani spesso preferiscono altre strade, altri percorsi.

Specialmente quelli che hanno studiato preferiscono andare fuori regione allettati forse principalmente dagli stipendi. Trovano sicuramente imprese più grandi e in numero maggiore, possono scegliere più facilmente. Qui c'è un'impreparazione generale nostra, come imprenditori, come genitori e come istituzioni: quegli investimenti che noi facciamo come famiglie, come istituzioni dobbiamo salvaguardarli. Inoltre - lo abbiamo comunicato anche attraverso i dati del sistema camerale - non 'abbiamo più il ricambio anche dal punto di vista pensionistico".

"Le infrastrutture - ha poi sottolineato - sono necessarie per una serie di fattori. Per le nostre produzioni: siamo mal collegati trasversalmente, salvo adesso con l'Adriatico grazie alla Quadrilatero. L'aeroporto è fondamentale, ma ci vogliono fondi, sinergie, collaborazioni, condivisioni con altre società magari di gestione. E le infrastrutture non sono solo aeroporto, ma anche rotaia e gomma".



