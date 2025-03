Landini, referendum fanno fare passo avanti al nostro Paese

"Sono referendum che fanno fare un passo avanti al nostro Paese e indicano la necessità di cambiare quelle leggi balorde e sbagliate che i governi degli ultimi 20 anni hanno realizzato e che hanno reso precaria la vita delle persone, per riaffermare invece una idea di libertà fondata sul lavoro": lo ha affermato Maurizio Landini, a Perugia per lanciare la campagna a sostegno dei cinque Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza. In attesa del voto in primavera, il segretario generale della Cgil a margine dell'Assemblea delle assemblee del sindacato in Umbria ha poi sottolineato che "una persona non è libera se precaria, se non arriva a fine mese pur lavorando e se muore sul lavoro".

Landini ha quindi parlato di referendum "che migliorano i diritti delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, tutelano contro le morti sul lavoro, riducono la precarietà e garantiscono la cittadinanza anche a quelle persone che da anni lavorano nel nostro Paese e pagano le tasse".



