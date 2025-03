L'allegria del Carnevale al Residence Daniele Chianelli

L'allegria del Carnevale ha contagiato il residence Daniele Chianelli. Con tante maschere e personaggi di fantasia per grandi e piccoli, pazienti e familiari. I bambini ospiti della Struttura e gli altri piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica insieme ai tantissimi volontari del Comitato - è detto in una sua nota - si sono dati appuntamento nella grande sala per la festa di Carnevale e insieme hanno eseguito brani che hanno preparato con il musicoterapeuta, Lorenzo Capolsini e che hanno permesso a tutti di cantare insieme al gruppo dei Vip clown. Divertenti anche le scenette organizzate dai volontari del Comitato che si sono esibiti con grande divertimento in una scenetta dedicata al Bartoccio.



